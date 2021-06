Coronavirus, in Puglia superati i 240mila guariti. Nessun decesso nel barese

I decessi

Continua a crescere in Puglia il numero dei guariti dal Coronavirus. Sono attualmente 240487, ben 1186 nelle ultime 24 ore, mentre i positivi al Sars CoV2 sono scesi a 5937 (1126 in meno rispetto a martedì). I pazienti ricoverati sono 186 (-3) e tra questi ci sono 14 persone che lottano in terapia intensiva. In 5751 si stanno invece curando a casa. Dall'inizio della pandemia sono complessivamente 253037 i casi di positività registrati nella nostra regione. Di seguito il riepilogo:95119 Area Metropolitana di Bari45130 Provincia di Foggia39396 Provincia di Taranto26892 Provincia di Lecce25575 Provincia Bat19747 Provincia di Brindisi807 relativi a residenti fuori regione371 di provincia di residenza non notaNelle ultime ore sono stati registrati altri 63 casi su 6684 tamponi effettuati, pari allo 0,94% del campione totale.In Puglia sono stati registrati purtroppo 3 decessi, 2 in Capitanata ed uno nel Basso Salento. Da inizio emergenza sanitaria sono morte 6613 persone. Questo il sunto dei decessi per ciascuna provincia:2268 Area Metropolitana di Bari1509 Provincia di Foggia1002 Provincia di Taranto716 Provincia Bat669 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.