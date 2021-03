Coronavirus: in Puglia superati i 110mila guariti

Il dato in Puglia nelle ultime 24 ore



Il dato di Giovinazzo

Sono 110.767 i guariti dal Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza sanitaria su 147.681 contagi riscontrati. Ieri, 1° marzo, sono stati dichiarati ufficialmente negativi al virus altri 721 pugliesi.Purtroppo la nostra regione ha anche fatto registrare altri 29 decessi, 7 dei quali nel barese. Il totale dei morti è quindi salito a 3.952, con 1.274 decessi nei comuni dell'Area Metropolitana (9 a Giovinazzo).I test rinofaringei registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 4686, 631 dei quali hanno avuto riscontro positivo, pari al 13,46% del totale. Questa la suddivisione dei nuovi casi per ciascuna provincia pugliese:292 Area Metropolitana di Bari116 Provincia di Foggia100 Provincia di Taranto84 Provincia di Lecce25 Provincia di Brindisi10 Provincia Bat2 residenti fuori regione2 casi di provincia di residenza non notaAttualmente i positivi in regione sarebbero nuovamente scesi sotto i 33mila (per l'esattezza sono 32.962, -119 rispetto alla domenica) e 31.540 (pari al 95,7% dei casi) si sta curando in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale sono 1422, ben 24 in più nelle ultime ore. Tra di essi anche 170 pazienti che lottano in terapia intensiva.A Giovinazzo hanno contratto il virus, dal marzo 2020, 775 persone, mentre i guariti sono stati 669. Purtroppo Giovinazzo ha fatto registrare anche 9 vittime, decedute tra marzo 2020 e gli inizi di febbraio 2021: il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57.