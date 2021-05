Coronavirus, in Puglia restano 96 pazienti in terapia intensiva

9 decessi

Il dato di Giovinazzo

Sono 96 i pazienti in terapia intensiva a causa del Covid-19 in Puglia. Un dato in netto calo rispetto alle settimane scorse, così come si è allentata la pressione sui reparti, con 963 posti letto occupati, 28 in meno rispetto a venerdì.Nelle ultime ore sono stati effettuati 8977 tamponi, 399 dei quali (pari al 4.44%) hanno fatto emergere altrettanti nuovi contagi. Da inizio pandemia sono 248484 i pugliesi ammalatisi.Aggiornato dunque anche il numero dei positivi, attualmente di 32794 (353 in meno rispetto a venerdì), 31831 dei quali si sta curando a casa.I guariti nelle ultime ore sono stati invece 743 ed il totale dei pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle è salito a 209321.La Puglia ha fatto registrare anche 9 decessi nelle ultime ore, 3 nel tarantino, 3 nel Basso Salento, 1 nel barese, 1 nella Bat, 1 nel brindisino. Il totale delle vittime è salito a 6369, mentre nell'Area Metropolitana di Bari sono stati 2218 i decessi. Questo il riepilogo per ciascuna provincia:2218 Area Metropolitana di Bari1465 Provincia di Foggia971 Provincia di Taranto680 Provincia Bat601 Provincia di Lecce370 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono 51 positivi al virus, 17 sono state le vittime su 1221 contagiati. I guariti sono 1153.