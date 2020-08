Coronavirus in Puglia: altri 22 casi nelle ultime ore

LA SITUAZIONE ATTUALE

LE DICHIARAZIONI DI SANGUEDOLCE

NESSUN DECESSO

IN ITALIA

Avanza nuovamente il contagio da Covid-19 in Puglia: nelle ultime ore, su 1.745 tamponi effettuati,I casi sono così distribuiti: 13 nel foggiano,2 nel tarantino. Tra i contagiati della Città Metropolitana di Bari i tre ragazzi coratini tornati contagiati dall'estero. Il numero delle persone che si sono infettate in regione da inizio pandemia è di 4.843.In Puglia ci sono 308 positivi (6 a Giovinazzo di rientro da Malta), di cui 47 ricoverati in ospedale ed uno di essi è in terapia intensiva (un 83enne al Policlinico di Bari). In isolamento domiciliare si stanno curando in 261. I guariti restano 3.981.«Nelle ultime 24 ore il nostro Dipartimento di prevenzione ha individuato 7 nuove positività al Covid19. Si tratta die uno da Malta. Per due casi, invece, sono in corso approfondimenti. Per uno dei nuovi positivi» ha spiegato il Direttore generale dell'Asl Bari Antonio Sanguedolce.Quarto giorno consecutivo senza decessi in Puglia. Il numero delle vittime resta pertanto di, di cui 153 nella Città Metropolitana di Bari ed 1 a Giovinazzo.In tutto il Paese sono stati registrati 624 nuovi contagi, con 764 persone ricoverate con sintomi e 55 in terapia intensiva.