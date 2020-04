Coronavirus, in Puglia altri 20 morti

Aumenta ancora il dato dei decessi in Puglia

I dati nazionali

Sono saliti a 2.182 i casi complessivi di positività al Covid-19 in Puglia. Lo ha comunicato, nel pomeriggio di venerdì 3 aprile, il Governatoresulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I dati sono aggiornati alle ore 16:30.Dei 1.270 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono statiquelli che hanno dato esito positivo. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (25),Salento (6), provincia di Taranto (15), brindisino (10) e Bat (3).Il totale di casi positivi nelle singole province:527 nel foggiano 359 nel leccese, 218 nel brindisino, 178 in provincia di Taranto, 129 nella Bat. 26 casi relativi a residenti fuori regione e 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 17.924 test.Tutti i test positivi saranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Sono stati registrati nelle ultime 24 ore 20 decessi: 11 in provincia di Lecce, sei nel foggiano, due nel brindisino e uno nella provincia Bat. Il dato è salito a 164.Sono 85.388 al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale, secondo quanto diffuso dal presidente del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18:00 di ieri, 3 aprile: i contagi in più registrati rispetto a venerdì sono stati 2.339.19.758 persone si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 28.741 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 4.068 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 52.572 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati