Coronavirus, in Puglia 74 casi in più e 11 decessi nella giornata di ieri

IN ITALIA

Sonoin Puglia, secondo i dati forniti ieri pomeriggio dal Governatore Michele Emiliano. I tamponi effettuati sono stati 1.640. Nella Città Metropolitana sono 16, in totale da inizio pandemia sono state contagiate 1.029 persone. Tutti i test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la verifica di seconda istanza. Da inizio pandemia sono stati effettuati 36.158 test.Purtroppo, nelle ultime 24 ore, si registrano anche. I morti in regione per Coronavirus sono 299.I guariti pugliesi salgono invece a quota 334, mentre in terapia intensiva restano in 58, 15 pazienti in meno rispetto al mercoledì. Ricoverati in ospedale, complessivamente, rimangono in 603, mentre si stanno curando a casa 1.964 persone.106.607 sono al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale. I contagi in più registrati rispetto a martedì sono stati dunque 1.189.Purtroppo si sono registrati 525 decessi nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale a 22.170.Sono ben 40.164 le persone che si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 26.893 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 2.936 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 76.778 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 168.941.