Coronavirus, il Presidente Emiliano conferma: «Un caso è ricoverato a Bisceglie»

Si tratta di un 47enne che era stato in Lombardia e Veneto per motivi di lavoro. I contagiati pugliesi salgano a nove

Il presidente della regione Pugliaha confermato, in una nota ufficiale diramata nella serata di ieri, martedì 3 marzo, un caso di positività al Coronavirus registratosi nel territorio della provincia Bat.ha affermato Emiliano.ha concluso il Governatore.. Dei venti tamponi fatti esaminare martedì dal laboratorio regionale di riferimento, quello dell'uomo ricoverato a Bisceglie è l'unico risultato positivo. Da esaminare il caso del decesso di un 75enne di Foggia per comprendere se si tratta di cause legate al virus.