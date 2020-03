Coronavirus, il bollettino del sindaco di domenica 22 marzo

Di seguito il bollettino serale sull'emergenza Coronavirus del Sindaco di Giovinazzo,«Ieri sera il Presidente del Consiglioha comunicato la chiusura delle attività produttive, industriali e commerciali non essenziali quale ulteriore misura per contenere il contagio. Il decreto è stato firmato da poco e contiene in allegato la lista dei codici ATECO delle attività lavorative che possono continuare ad operare:Le attività produttive sospese con questo decreto possono comunque proseguire nelle loro attività se riescono ad organizzarsi in modalità lavoro agile.Il rientro presso le proprie abitazioni, domicilio o residenza da un altro Comune non è quindi più consentito. Queste misure sono efficaci da subito e sino al 3 aprile prossimo.Oggi la nostra Polizia Locale ha effettuatorelativi agli spostamenti. Restiamo a casa, proteggiamo noi e gli altri. Insieme ce la faremo».Tommaso Depalma