Coronavirus, ieri altri 4 morti in Puglia. I positivi sono 1.093

Altri 4 decessi in Puglia

La situazione in Italia

Sono saliti ai casi complessivi di positività al Covid-19 in Puglia. La conferma, come di consueto è arrivata nel pomeriggio di ieri, 25 marzo, dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro.I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (22),leccese (3), provincia di Taranto (5), brindisino (13) e Bat (3). Un trend per il secondo giorno consecutivo in discesa, ma che non lascia affatto tranquilli.Il totale di casi positivi nelle singole province:, 277 nel foggiano 164 nel leccese, 116 nel brindisino, 56 in provincia di Taranto, 65 nella Bat. 15 casi relativi a residenti fuori regione e 64 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Tutti i test positivi saranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 4 decessi nella regione: due in provincia di Foggia, uno a Bari e nel leccese. Il dato è dunque salito a 48.57.521 al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal Dipartimento di Protezione Civile nel bollettino delle ore 18: i contagi in più registrati rispetto a venerdì sono stati 3.491. 683 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale a 7.503.9.362 persone si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 23.112 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 3.489 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 30.920 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 74.386.