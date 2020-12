Coronavirus: ieri 221 nuovi contagi, 12 decessi e 361 guariti in Puglia

I nuovi contagi



La situazione attuale a Giovinazzo

Il dato complessivo pugliese

Nelle ultime 24 ore, in Puglia sono stati registrati 12 decessi: 5 nella Bat, 2 nel barese, 2 in Capitanata, 2 nel tarantino, 1 nel brindisino. Il computo totale dei morti da inizio emergenza è perciò salito a 2347. Di essi 703 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.Nell'ultima domenica dell'anno sono stati registrati 221 contagi su 1748 tamponi effettuati, pari al 12,64% del totale, dato lievemente inferiore a quello nazionale che si assesta sul 14,88% (in netta risalita). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1008542 test, dai quali sono emersi complessivamente 86439 casi di positività (l'8.57% del campione totale).I nuovi casi di positività sono così suddivisi per provincia:129 Area Metropolitana di Bari25 Provincia di Brindisi23 Provincia di Taranto17 Provincia di Lecce16 Provincia Bat8 Provincia di Foggia3 residenti fuori regioneA Giovinazzo ci sarebbero 184 persone positive al virus, ma il dato non è aggiornato dal 19 dicembre scorso. Le vittime sono state complessivamente 6, una deceduta in marzo, altre cinque in autunno sino agli inizi di dicembre.Attualmente in Puglia ci sono 53.638 positivi al Covid-19 e di essi 52.040 si stanno curando a casa. I ricoverati sono 1444, 9 in più nelle ultime ore. Di essi 154 lottano in terapia intensiva, dato in lieve calo, ma purtroppo in alcuni casi si è trattato di decesso.Buone notizie infine dai guariti: da inizio pandemia sono 30.454 e solo nelle ultime ore ben 361 pugliesi si sono lasciate il virus alle spalle.