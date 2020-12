Coronavirus: ieri 1001 nuovi casi e 24 decessi in Puglia. Un morto a Giovinazzo

Il 26,19% dei tamponi è risultato positivo

La situazione attuale a Giovinazzo

Il dato complessivo pugliese

Sono stati 24 i decessi in Puglia registrati ieri, 7 dicembre: 8 nel barese, 7 nel foggiano, 5 in provincia di Taranto, 2 nella Bat, 1 nel brindisino e nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1736, di cui 524 nell'Area Metropolitana di Bari e 6 a Giovinazzo, l'ultimo nella giornata di ieri.Il dato sulla percentuale di positivi in base ai tamponi effettuati non lascia affatto tranquilli i pugliesi: ieri sono risultati contagiati 1001 pazienti su appena 3821 test rinorfaringei effettuati, pari al 26,19% del totale (la media italiana è del 12,33%). Dall'inizio dell'emergenza, in marzo, sono stati effettuati 843494 test, dai quali sono emersi complessivamente 65342 casi di positività (il 7.74% del campione totale). Ieri sono risultate contagiate dal Sars CoV2 278 persone residente nell'Area Metropolitana di Bari.A Giovinazzo gli attualmente positivi al virus sono 181, ma il dato è in aggiornamento e sin dalle prossime ore potrebbe mutare. Sono invece 6 le vittime da inizio emergenza sanitaria: la prima, un 91enne, è deceduto il 26 marzo. Ieri l'ultimo decesso, quello di un uomo di 63 anni, il più giovane a perdere la vita nella nostra comunità cittadina. Dall'inizio della seconda ondata sono guarite un centinaio di persone, ma anche in questo senso non arrivano comunicazioni ufficiali, poiché dopo la negativizzazione vengono eliminate dal database regionale.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 46578, mentre i guariti sono saliti a 17.028, ben 233 solo nelle ultime 24 ore.Dei positivi 44.773 pazienti sono in isolamento domiciliare (siamo al 96,1% del totale degli infetti), mentre in ospedale ci sono 1608 pugliesi, 197 dei quali lottano in terapia intensiva.