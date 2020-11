Coronavirus, gli attualmente positivi a Giovinazzo sono 63

Nella serata di lunedì 9 novembre sono giunti i nuovi dati sul contagio da Coronavirus-Sars CoV2 a Giovinazzo. Di seguito il comunicato integrale del Sindaco, che ripercorre anche i controlli effettuati dalla Polizia Locale per scovare i trasgressori delle poche ma essenziali regole per limitare l'infezione che sta mietendo vittime anche nella nostra regione.«Salgono aOltre 50 i controlli effettuati oggi dalla polizia locale sugli spostamenti. L'ultimo weekend in tanti si sono concessi momenti di svago all'aperto. Sento il dovere di ricordarvi la criticità che si sta vivendo nei nostri ospedali e la criticità che stanno vivendo coloro che hanno dovuto chiudere le loro attività: collaboriamo tutti a non far propagare in modo incontrollato questo virus. Preferiamo luoghi isolati per le nostre passeggiate piuttosto che concentrarsi in piazza o nelle piazzette. Come vedete i contagi aumentano e con essi tutte le difficoltà connesse. Noi dal canto nostro intensificheremo i controlli perché si possa vivere con più disciplina questa fase dell'emergenza. Altri aggiornamenti al più presto».