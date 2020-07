Coronavirus, domenica con zero contagi e nessun decesso in Puglia

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Zero contagi su 1.614 tamponi effettuati e nessun decesso.Questo il responso della Regione Puglia nella domenica appena trascorsa. I contagiati da inizio emergenza sanitaria restano 4541, mentre i morti sono stati 546, con la Città Metropolitana di Bari che ha dovuto piangere 151 persone, una era giovinazzese, e che da quasi due settimane non registra decessi.Nella nostra regione ci sono 71 persone positive e nessuna è di Giovinazzo. Di esse 12 sono ricoverate in ospedale, ma non vi sono pugliesi in terapia intensiva dal 22 giugno scorso. In isolamento domiciliare restano 59 persone con sintomi lievi o asintomatiche. Infine il numero dei guariti, che cresce ancora e sale a 3.924.