Coronavirus, calano di nuovo i positivi in Puglia

Decessi

Cala il numero dei positivi al Sars CoV2 in Puglia. Sono attualmente 1917, ben 93 in meno in 24 ore. Un dato confortante che si sposa con quello riferito ai pazienti che si stanno curando a casa e sono 1833, il 95,6% del totale. Scende pure il numero di posti letto occupati: sono 84 (-4) ed in terapia intensiva restano 9 degenti.Nelle ultime 24 ore sono emersi altri 163 contagi dall'analisi di 12494 tamponi, pari all'1,3% del campione totale, ancora un dato accettabile.Da inizio pandemia si sono infettati 255400 pugliesi e con le 69 negativizzazioni ufficializzate ieri, 28 luglio, sono guariti in 246814. Di seguito i nuovi contagi suddivisi per provincia di residenza:52 Area Metropolitana di Bari42 Provincia di Lecce30 Provincia di Brindisi16 Provincia Bat10 Provincia di Foggia9 Provincia di Taranto3 casi di provincia di residenza non nota1 caso di residente fuori regioneLa Puglia ha fatto registrare ieri, 28 luglio, un nuovo decessi nel foggiano. Da inizio emergenza sono dunque 6669 i pugliesi ad aver perso la vita per il virus e sono così ripartiti:2278 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto722 Provincia Bat678 Provincia di Lecce390 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo non è stato aggiornato nelle ultime giornate e l'ultimo bollettino raccontava di 6 positivi, 1238 giovinazzesi infettatisi dalla primavera 2020, 17 vittime e 1215 guariti.