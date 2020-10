Coronavirus, avanza il contagio in Puglia: un morto e 248 positivi nelle ultime ore

I CONTAGIATI DA INIZIO EMERGENZA SANITARIA

I DECESSI PER PROVINCIA

IL DATO PUGLIESE ATTUALE

Un morto nel tarantino e 248 nuovi contagi su 4.754 tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore. È questo il bilancio fornito dalla Regione nella serata di ieri, 8 ottobre. Il decesso porta il triste computo delle vittime pugliesi a 604 (una a Giovinazzo, nel marzo scorso).I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio regionale per provincia di residenza:, che rappresenta il più importante focolaio, 27 in Capitanata, 17 nel tarantino, 15 nella Bat, 10 nel leccese, 3 nel brindisino, uno relativo a un residente fuori regione. Si tratta del dato più alto da aprile.3600 Città Metropolitana di Bari2121 Provincia di Foggia849 Provincia di Lecce799 Provincia Bat789 Provincia di Brindisi643 Provincia di Taranto64 relativi a residenti fuori regione2 provincia di residenza non nota171 Città Metropolitana di Bari170 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat48 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 440.278 test. 4.929 pazienti sono risultati guariti (46 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 3.334, il 9% dei quali è ricoverato in ospedale (301) mentre il 91% (3033 persone) è in isolamento domiciliare. 24 pazienti (pari allo 0.7% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.