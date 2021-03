Coronavirus, aumentano i ricoverati in Puglia. Ieri registrati 28 decessi

Ancora 28 decessi

Il dato di Giovinazzo

Aumento costante dei ricoverati per Covid-19 in Puglia. Nel bollettino del lunedì, i posti letto occupati nei nostri ospedali sono saliti a, ben 40 in più rispetto al dato domenicale. I ricoverati in terapia intensiva salgono a 215.Gli attualmente positivi sono 42.990 (-89 rispetto all'ultimo rilevamento) e 41.055 si stanno curando a casa in isolamento domiciliare.Nelle ultime ore sono stati effettuati 4866 tamponi ed 844 hanno dato esito positivo al Covid-19 , pari al 17,34% del campione totale. Ancora numeri allarmanti, che hanno portato il totale da inizio pandemia al 10,02% in tutta la regione.Di seguito il riepilogo dei contagi da inizio emergenza sanitaria suddivisi per provincia:69614 Area Metropolitana di Bari33598 Provincia di Foggia26685 Provincia di Taranto17679 Provincia Bat16034 Provincia di Lecce12829 Provincia di Brindisi654 relativi a residenti fuori regione280 di provincia di residenza non notaLa Puglia ha fatto registrare nella giornata del 22 marzo altri 28 decessi per Sars Cov2: 6 nel barese, 6 nella Bat, 6 nel tarantino, 5 nel leccese, 4 nel brindisino, 1 in Capitanata. Il computo totale dei morti è perciò salito a 4485. Tra di essi, 1464 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.I guariti sono stati 905 nelle ultime 24 ore ed il totale da inizio emergenza sanitaria è così salito a 129.898.Al 17 marzo a Giovinazzo c'erano 116 positivi e le persone che avevano contratto il virus erano 889. Di queste 763 sono guarite e 11 sono stati i decessi accertati, 7 avvenuti nel 2020 e 4 dall'inizio del nuovo anno.