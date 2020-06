Coronavirus, ancora un morto nel barese nelle ultime ore

Nelle ultime ore in Puglia c'è stato un solo nuovo contagio da Covid-19, che riguarda un paziente salentino, su 1.378 test orofaringei effettuati. Salgono così a 4.516 le persone infettatesi in regione da inizio emergenza sanitaria (11 a Giovinazzo), a fronte di 148.627 tamponi fatti.I risultati sono quindi stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza ed il dipartimento di prevenzione della Asl Lecce ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.La notizia che ci riguarda ancor più da vicino è la morte di una persona residente nella Città Metropolitana di Bari. Non l'unica, purtroppo, nelle ultime ore, visto il decesso di un altro paziente nel foggiano. Le vittime pugliesi del Coronavirus salgono così a 534.152 Provincia di Foggia148 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneIn Puglia ci sono ancora 410 persone positive al virus (una è giovinazzese), mentre in 3.572 sono riuscite a lasciarselo alle spalle. Si stanno curando a casa 352 pugliesi, mentre in 56 sono ancora ricoverati in ospedale, di cui 2 lottano in terapia intensiva.