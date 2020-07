Coronavirus, altri 13 casi in Puglia ed un nuovo decesso

UN NUOVO DECESSO

LA SITUAZIONE ATTUALE

La Regione Puglia ha reso noto nelle ultime ore sono stati registrati 13 nuovi casi di positività al Covid-19. Di questi sette in Salento e 6 in Capitanata.Le positività sono emerse dall'analisi di 1.901 tamponi effettuati. Il numero dei contagiati in Puglia da inizio emergenza sanitaria sono saliti a 4.578, di cui 1.500 nel barese, 11 a Giovinazzo.Nelle ultime ore è purtroppo tornato a salire il bilancio dei morti per Covid-19. È infatti deceduta una persone nel foggiano ed il computo totale delle vittime è di 549.Gli attualmente positivi in Puglia sono 67, di cui 11 ricoverati in ospedale e 56 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o lievissimiIl numero dei pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle è infine salito a 3.962.