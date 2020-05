Coronavirus, altri 11 casi anche ieri in Puglia. Nessun decesso nell'ex provincia barese

IL DATO DEI DECESSI



SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Ancoradi positività al Covid-19 in Puglia. Lo ha comunicato il Presidente Michele Emiliano nella serata di ieri, 25 maggio, sentito Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento promozione della Salute.Gli 11 positivi, risultati su 1.091 test orofaringei effettuati, riguardano la Città Metropolitana di Bari (ben 9) e il tarantino (2 casi). Nell'Area Metropolitana di Bari, da inizio pandemia, si sono registrati 1.474 contagi, mentre in tutta la Puglia sono stati 4.467.In tamponi totali effettuati in regione sono 104.670.Anche nella giornata di ieri sono stati registrate 4 vittime, 3 nella provincia di Barletta-Andria-Trani ed una in quella di Foggia. Il totale dei morti sale pertanto a 491. Nella ex provincia di Bari sono morte 127 persone dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Più colpito il foggiano, con 144 decessi.Nella nostra regione ci sono ancora 1.678 casi di positività accertata al virus, dato in netto calo rispetto ad un paio di settimane fa. I guariti sono 2.298, ben 120 in più rispetto al bollettino regionale della domenica. Restano in ospedale 190 pazienti, 14 in meno, e tra di essi in 15 si trovano ancora in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, infine, si stanno curando 1.473 pugliesi, 99 in meno rispetto all'ultimo rilevamento.