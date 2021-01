Coronavirus: a Giovinazzo la settima vittima. 24 i decessi in Puglia nelle ultime ore

Il dato giovinazzese aggiornato

27 decessi

Il quadro complessivo attuale in Puglia

I tamponi effettuati sul territorio pugliese nelle ultime 24 ore sono stati 11020 e di questi 1349 (pari al 12.24%) hanno dato esito positivo al Sars CoV 2. Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 1099615 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 98952 casi di positività (l'8.99% del campione totale).A Giovinazzo è stato registrato un decesso nella giornata di ieri. Il computo delle vittime in città è quindi tristemente salito a 7 da marzo 2020 ad oggi. Gli attualmente positivi, come abbiamo ricordato in un nostro articolo, sono 186 e sono 265 i guariti da inizio pandemia. Complessivamente, nella nostra cittadina hanno contratto il virus 457 persone.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 27 decessi sul territorio pugliese: 11 in Capitanata, 9 nel barese, 3 in provincia di Taranto, 2 nella Bat, 1 nel brindisino, 1 nel Basso Salento. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2621. Di questi, 801 risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Aumentano fortunatamente anche i guariti che da inizio pandemia sono complessivamente 42.409, ben 941 solo nelle ultime ore.Gli attualmente positivi su tutto il territorio regionale sono 53.922 e di questi ben 52.397 si stanno curando a casa. Diminuiscono i ricoveri in ospedale, con 28 posti letto in meno occupati nelle ultime ore, col totale dei degenti di 1362. Tra di essi anche 154 persone che lottano in terapia intensiva, 9 in più nelle scorse ore.