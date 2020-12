Coronavirus, 915 nuovi casi su 9646 tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore

23 decessi

Il dato attuale

Secondo i dati diramati nel pomeriggio di martedì 8 dicembre, in Puglia sono stati registrati altri 915 casi di positività al Covid-19, a fronte di 9.646 tamponi effettuati nelle ultime ore. Il dato più basso delle ultime settimane.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 853140 test, dai quali sono emersi complessivamente 66257 casi di positività. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio regionale: 290 nella provincia di Taranto,157 nella Bat, 119 in provincia di Foggia, 85 nel Basso Salento, 30 nel brindisino. 7 casi hanno riguardato residenti fuori regione , mentre per altri 12 è stata riattribuita la provincia di provenienza.In Puglia sono stati registrati purtroppo altri 23 decessi: 8 nel barese, 6 nel foggiano, 5 in provincia di Taranto, 2 nel brindisino, 2 nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1759, 532 nel barese, 6 a Giovinazzo.Attualmente sono positive in Puglia 47.312 persone, di cui 45.510 sono in cura presso i loro domicili. In ospedale sono ricoverate 1605 pazienti, 3 in meno nelle ultime 24 ore. Tra di essi 197, dato immutato, lottano in terapia intensiva. Tra di essi 197, dato immutato, lottano in terapia intensiva. I guariti invece sono saliti a a 17.186 nelle ultime 24 ore, per via dei 158 pugliesi che hanno superato il virus.A Giovinazzo non vi sono aggiornamenti ormai da 5 giorni. Certamente le vittime da inizio pandemia sono state 6, con un'età compresa tra i 63 ed i 91 anni.