Coronavirus: 544 nuovi contagi registrati in Puglia. Ma i guariti sono più di 30mila

Oltre 30mila guariti

25 decessi

La situazione attuale in Puglia

Nessun aggiornamento su Giovinazzo

Nella giornata di ieri, 26 dicembre, in Puglia sono stati effettuati appena 2391 tamponi, ma ben 544 di essi hanno dato esito positivo, pari al 22,75% del totale. Un dato preoccupante, ma frutto dell'accorpamento e riallineamento di situazioni precedenti. Dei nuovi casi di positività al Covid-19, 161 riguardano persone residenti nel barese. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1006794 test, dai quali sono emersi complessivamente 86218 casi di positività (l'8.56% del campione totale).I guariti in Puglia hanno superato quota 30.000. Sono infatti 30.093, grazie ai 318 pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle nelle scorse ore.Sono stati purtroppo registrati 25 decessi nelle ultime ore: 10 nel barese, 5 in Capitanata, 5 nel brindisino, 2 nel tarantino, 2 nel leccese, 1 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2335, 701 dei quali hanno riguardato persone residente nell'Area Metropolitana di Bari.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 53790 e di essi 52.197 si curano a casa. In terapia intensiva restano purtroppo 158 persone sui 1435 ricoverato in ospedale (+35 nelle ultime ore).A Giovinazzo, sino a nuova comunicazione comunale, gli attualmente positivi restano 184. Le vittime da inizio pandemia sono state 6, tutte comprese tra 63 e 91 anni.