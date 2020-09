Coronavirus, 50 nuovi contagi in Puglia ed un morto

Un decesso nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia



Il dato pugliese attuale

Sono saliti a 6.994 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione domenica 20 settembre. I dati sono aggiornati alle ore 15:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 2.777,) hanno avuto esito positivo:, 8 in Capitanata, 6 nel leccese, 3 nella Bat e due nel tarantino.È stato registrato, nelle ultime ore, un decesso in provincia di Taranto. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 579.163 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)162 Provincia di Foggia83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi63 Provincia Barletta-Andria-Trani41 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 375.065 test. 4287 pazienti sono risultati guariti (8 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2.128, il 9.4% dei quali è ricoverato in ospedale (210) mentre il 90.1% (1918 persone) è in isolamento domiciliare (è il caso dei 6 positivi giovinazzesi). Tredici pazienti sono al momento in terapia intensiva.