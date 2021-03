Coronavirus, 30 morti in Puglia nelle ultime ore

La situazione in Puglia



Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime 24 ore altri 30 decessi per Covid-19: 23 nel barese, 5 nel tarantino, 1 in Capitanata, 1 nel Basso Salento. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 4333. Di seguito la suddivisione delle vittime per provincia di residenza:1416 Area Metropolitana di Bari1197 Provincia di Foggia571 Provincia di Taranto512 Provincia Bat361 Provincia di Lecce233 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaSale anche il numero degli attualmente positivi, per via dei 1126 nuovi casi emersi dall'analisi di 10.963 tamponi effettuati nelle ultime ore (pari al 10,27% del totale). In Puglia ci sono 39214 positivi al Covid-19 (91 in più rispetto al bollettino precedente) e 37.464 si stanno curando in isolamento domiciliare. Sale a 1750 il numero dei ricoverati, ben 49 in più rispetto al dato del lunedì. Sono 198 i posti occupati in terapia intensiva.Le buone notizie in coda: sono stati dichiarati guariti dal Sars COV2 altri 1005 pugliesi, col totale da inizio pandemia che sale a 123.852.A Giovinazzo sono 99 i positivi, stando al dato fornito dal Comune e relativo alla scorsa settimana. Molti di essi sono in isolamento domiciliare. Sono stati 824 i giovinazzesi infettatisi da inizio emergenza sanitaria e 715 sono fortunatamente guariti. 11 sono state le vittime, 7 persone nel 2020 e 4 dall'inizio del nuovo anno.