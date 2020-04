Coronavirus, 3.118 i casi positivi in Puglia

Sono saliti ai casi complessivi di positività alin Puglia. Lo ha comunicato, nel pomeriggio di martedì 14 aprile, il presidente della regione, sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della saluteI dati sono aggiornati alle ore 16:30. Deitest effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati solamentei positivi. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (5),, leccese (1), provincia di Taranto (1), brindisino (24) e Bat (5).Il totale di casi positivi nelle singole province:, 742 nel foggiano 425 nel leccese, 403 nel brindisino, 226 in provincia di Taranto, 306 nella Bat. 23 casi relativi a residenti fuori regione e 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 33.071 test. 288 pazienti sono risultati guariti.Tutti i test positivi saranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.