Coronavirus, 249 nuovi casi in Puglia

249 nuovi casi positivi su 4595 test. È questo il bilancio del contagio dadi oggi, venerdì 9 ottobre, contenuto nel bollettino diramato dalla Regione Puglia. Nello specifico sono 66 i casi registrati in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 87 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 3 casi residenti fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Bari.«Anche oggi, nella giornata in cui si è registrato il più alto numero di positivi in Puglia dall'inizio della pandemia cioè 249, si deve anche notare che è rimasto invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e cioè 13 e che il numero dei ricoverati in ospedale è salito di 22 unità - è il commento del professor Luigi Lopalco - . La gran parte dei nuovi positivi è in quarantena a casa cioè più 194. Abbiamo avuto anche 31 guariti- Dobbiamo alzare tutti il livello di guardia: mascherine e lavaggio delle mani ed evitare assembramenti. Dobbiamo farcela».Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 444874 test.4.960 sono i pazienti guariti.3.550 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.116, così suddivisi:3.666 nella Provincia di Bari;835 nella Provincia di Bat;795 nella Provincia di Brindisi;2208 nella Provincia di Foggia;873 nella Provincia di Lecce;670 nella Provincia di Taranto;67 attribuiti a residenti fuori regione;2 provincia di residenza non nota.