Coronavirus, 15 morti in Puglia nella giornata di ieri. 8 nella Città Metropolitana di Bari

Nel bollettino giornaliero del Sabato Santo, il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha riferito che i contagi in regione da inizio pandemia sono salitie nella giornata di ieri ci sono stati, che purtroppo portano il totale adel Coronavirus. Tra le persone decedute, 8 erano della Città Metropolitana di Bari.Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 95 casi positivi, un aumento rispetto ai giorni precedenti del 5,75% dei casi sui tamponi effettuati.Tutti i test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per l'esame di seconda istanza.Il totale di casi positivi nelle singole province pugliesi è quindi stato aggiornato all'11 aprile ed è il seguente:724 nel foggiano, 418 nel basso Salento, 334 nel brindisino, 218 in provincia di Taranto, 260 nella Bat. 25 test riguardano persone attualmente fuori regione (tre hanno residenza a Giovinazzo) e 12 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati complessivamente 29.463 test.Le note liete arrivano dainumero in aumento di 14 unità rispetto alla giornata precedente. In ospedale ci sono 627 persone e tra di essi in. In cura a domicilio sono invece 1.702 pazienti, 77 in più rispetto al venerdì.