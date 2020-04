Coronavirus, 12 morti e 93 nuovi positivi nel venerdì pugliese

IN PUGLIA

IN ITALIA

Altri 12 decessi si sono verificati in Puglia nelle scorse 24 ore. A riferirlo il Governatoresulla base delle informazioni ricevute da Direttore del dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro.Il totale delle vittime, compreso il 91giovinazzese, è così salito a 237.Dei 1.724 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 93 i positivi. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (20), Area Metropolitana di Bari (16), leccese (8), provincia di Taranto (2), brindisino (17) e Bat (31).Il totale di casi positivi nelle singole province è quindi così aggiornato: 886 nell'Area Metropolitana di Bari, 721 nel foggiano 403 nel leccese, 316 nel brindisino, 208 in provincia di Taranto, 243 nella Bat. 24 casi relativi a residenti fuori regione e 8 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 27.812 test.235 sono invece i pazienti guariti, mentre in terapia intensiva restano in 80. A casa con sintomi ci sono 1.625 persone, ben 40 in più rispetto al giovedì. In ospedale ci sarebbe stato un solo ricovero, poiché i pazienti nei nostri nosocomi Covid sono saliti a quota 631.570 sono invece stati i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore in tutta Italia, che hanno portato il totale del macabro conteggio a 18.849 morti. 1.395 sono invece i positivi in più rispetto alla giornata di giovedì. I guariti su scala nazionale sono invece 30.455, mentre 28.242 sono i ricoverati con sintomi e di questi 3.497 occupano posti letto in terapia intensiva.