Controlli lungo il litorale tra Molfetta e Monopoli: multati quattro stabilimenti

Quattro stabilimenti balneari lungo il litorale fra, Bari e Monopoli sono stati stati sanzionati per violazioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui anche l'impiego die il mancato rispetto dei requisiti generali in materia diÈ il risultato di una task force, istituita dale composta dai militari dell'territoriale e daispecializzati del, che nei mesi di luglio e di agosto, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di vigilanza estiva, sono stati impegnati al contrasto dei fenomeni connessi con il sovraffollamento delle strutture ricettive, a tutela della sicurezza del cittadino, dei lavoratori e dei turisti.Particolare attenzione è stata posta sull'attività di prevenzione e sono state effettuate verifiche sui luoghi di lavoro al fine di accertare la regolarità delle condizioni di esercizio delle diverse attività, dai rapporti di impiego dei dipendenti, al rispetto delle norme igienico sanitarie e alla somministrazione di alimenti e bevande.Nell'ambito delle diverse operazioni che hanno visto il controllo di stabilimenti balneari, villaggi e strutture alloggiative, tipo agriturismo e bed and breakfast, i, in, hanno riscontrato violazioni sia in materia di lavoro e di legislazione sociale sia in quella igienico-sanitaria, con la denuncia a piede libero di, l'elevazione di contravvenzioni per un totale die la contestazione di sanzioni amministrative perIn particolare, durante il controllo ahanno denunciato a piede libero i rispettivi proprietari, contestando loro diverse violazioni del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui anche l'impiego di lavoratori in nero, nonché il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene, tra cui, in alcuni casi, anche la mancata tracciabilità degli alimenti. In questo caso, ihanno proceduto al sequestro diNel corso dell'attività ispettiva, è stato denunciato a piede libero anche il legale rappresentante di un villaggio turistico in provincia di Bari, dove i militari, oltre a identificare, hanno trovato un deposito per alimenti con evidenti carenze strutturali e privo di documentazione sanitaria e sequestratoNella circostanza, sono state contestate sanzioni amministrativamente perI controlli hanno interessato anche alcuni agriturismi e bed and breakfast. In provincia sono state deferite, in qualità di soci amministratori di un agriturismo per aver omesso, tra l'altro, di informare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi con l'attività di impresa, di redigere il documento di valutazioni e rischi e di predisporre idonea procedura di autocontrollo per la preparazione di prodotti confezionati in proprio.