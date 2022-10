Continua l'ottobrata: domenica con 28° su Giovinazzo

DOMENICA 23 OTTOBRE

Venti deboli provenienti da sud-ovest e cielo sereno. Così si presenterà la domenica di Giovinazzo, in piena continuità con un'ottobrata che non accenna a finire.Anzi in questi giorni ci sarà un ulteriore rialzo delle temperature. Oggi, 23 ottobre, valori massimi sui 28°, che permetteranno a molti di poter trascorrere in spiaggia una giornata che apparirà a molti come una domenica di giugno. Mare da poco mosso a mosso.Pomeriggio soleggiato e serata stellata, con umidità in risalita dopo il tramonto sino all'83%. Escursione termica notevole a sera con 16° sulla colonnina di mercurio, caratteristica di questa parte dell'anno.Lunedì ulteriore rialzo delle temperature con massime che toccheranno i 30°, pienamente estive.SOLE - Sorge: 7:11, Tramonta: 18:01LUNA - Leva: 4:46, Cala: 17:17 - Luna calante