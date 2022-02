Contagi a Giovinazzo in lieve diminuzione tra il 14 ed il 20 febbraio

Lieve diminuzione dei contagi da Covid-19 su scala settimanale a Giovinazzo. 99 507,1 111 568,5A confermarlo è il report dell'ASL Bari relativo al periodo tra il 14 ed il 20 febbraio. Nella città dell'olio si sono verificati 99 nuovi contagi, per un tasso di positività di 507,1 casi ogni ipotetici 100mila abitanti. Una discesa però meno netta rispetto all'ultimo mese. Nella settimana tra il 7 ed il 13 febbraio scorsi le infezioni da Sars CoV2 ufficializzate a Giovinazzo erano state 111 per una media di 568,8 ogni 100mila residenti.Giovinazzo resta dunque sotto il tasso di contagi metropolitano, assestatosi nel medesimo periodo (14-20 febbraio) a 613,6 ogni 100mila abitanti, frutto di 7.549 nuovi contagi distribuiti sui 41 comuni del Barese, dove la circolazione del virus è in calo da 6 settimane consecutive.