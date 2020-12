Consiglio comunale di Giovinazzo: oggi c'è l'ultima seduta del 2020

Il Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, ha convocato per questo pomeriggio, 30 dicembre, una nuova seduta della massima assise cittadina. La modalità, per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, sarà nuovamente quella telematica. L'inizio dei lavori è previsto, con diretta streaming sui canali YouTube comunali, per leAll'ordine del giorno ci sono ben 11 punti, alcuni molto importanti per la cittadinanza. Tra questi i lavori diDi seguito il programma della seduta completo.1. Interrogazioni ed interpellanze;2. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016;3. Progetto dei lavori di riqualificazione della Scuola Media "G.Marconi" e della scuola dell'infanza "G.Rodari" redatto dall'ing. Vitangelo Bavaro. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;4. Interventi di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione eseguiti dalla Ditta S.I.E. DI LAICO GIUSEPPE. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;5. Interventi di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione eseguiti dalla Ditta CO.RE.IM. Srl . Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;6. Deliberazione di Giunta Comunale 227 del 21.12.2020 - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016 e copertura della spesa. Ratifica consiglio Comunale;7. Deliberazione di Giunta Comunale 225 del 21.12.2020 - Interventi riguardanti la messa in sicurezza della recinzione del "Lotto n. 5" – discarica – a confine con la strada comunale S. Pietro Pago. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016 e copertura della spesa. Ratifica consiglio Comunale;8. Deliberazione di Giunta Comunale 226 Interventi urgenti per l'eliminazione dei fenomeni negativi, verificatesi nei mesi di maggio e giugno 2020 causati dagli incendi in località San Pietro Pago in Giovinazzo. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016 e copertura della spesa;9. Interventi urgenti per la messa in sicurezza del ponte di via Daconto, in corrispondenza del tratto sovrastante la viabilità pubblica ed il tracciato ferroviario. Approvazione lavori di somma urgenza ex art. 163 d.Lgs 50/2016 e copertura della spesa. Ratifica consiglio Comunale; 10. Athena Consulenza & Servizi S.r.l. Affidamento servizio CIG: Z202944E7F. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;11. Proroga durata Consorzio Conca Barese . Determinazioni.