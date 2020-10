Il consiglio comunale di Giovinazzo tornerà a riunirsi sabato 24 ottobre a partire dalle ore 9. Il presidente della massima assise cittadina Alfonso Arbore ha convocato l'assemblea in presenza ma a porte chiuse, con distanziamento di almeno due metri fra i partecipanti e diretta streaming sul canale Youtube istituzionale del Comune.Sei i punti previsti all'ordine del giorno sono previsti sei punti, ma quello che inevitabilmente farà la parte del leone è l'ultimo, ovvero l'esame e la delibera delper il triennio 2020-22.Il consiglio sarà chiamato a esprimersi anche sul Dup, il documento unico di programmazione 2020-22, sulla determinazione per l'anno 2020 del prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, sull'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2020, sull'approvazione del piano alienazioni e del piano valorizzazione per il triennio 2020-22 e infine sull'approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2020-22.