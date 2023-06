Consensi a Giovinazzo per l'anteprima nazionale del film "Senza Paura"

3 foto Senza Paura - la presentazione a Giovinazzo

Situazione davvero piacevole quella di tornare a vedere un bel film all'aperto ad un passo dal mare in una cornice suggestiva. Venerdì sera a Giovinazzo, nel Piazzale dell'Aeronautica Militare sul lungomare di Levante, nell'ambito della rassegna "Cinema sotto le stelle" è stato proiettato in anteprima nazionale "Senza paura", documentario del regista e produttore pugliese Luciano Toriello. All'iniziativa, promossa e patrocinata dalla città di Giovinazzo-Assessorato alla Cultura e al Turismo, guidato da Cristina Piscitelli, ha partecipato il protagonista Pierfrancesco Rizzello, giovanissimo campione mondiale di kitesurf, e suo padre Massimo che è il suo " appassionato" coach. Con loro sul palco, il sindaco Michele Sollecito, l'Assessore Cristina Piscitelli, Carmine Padula autore della colonna sonora e Pino Maiorano di Palese, ideatore del documentario nel 2012, co- autore e co-direttore della fotografia. Il prodotto cinematografico, prodotto dalla società "MAD - Memorie Audiovisive della Daunia" di cui è fondatore Luciano Toriello, è stato girato nell'arco di dieci anni tra Brasile, Francia, Spagna, Marocco e Italia e ha il sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia nell'ambito del progetto di promozione del cinema e dei suoi luoghi.Il documentario che racconta la storia di Pier e della sua passione per il mare, per l'acqua e per il surf, ha posto in evidenza la tenacia di questo bambino, il suo impegno costante negli allenamenti, il suo talento formidabile, elementi che emergono a chiare lettere dal prodotto cinematografico ben fatto dal punto di vista della fotografia, delle musiche e del racconto avvincente che accarezza anche i sentimenti e i rapporti familiari. Il perno su cui si fonda il documentario è proprio lo sport che sin da piccolo, grazie allo stimolo motivazionale dato dal papà Massimo, ha animato il vivere quotidiano di Pierfrancesco e del suo legame viscerale con l'acqua.« L'acqua è un pezzo della mia vita, tutto quello che faccio è nell'acqua- afferma il ragazzo nel film. Io amo il kite, mi sono fatto anche male, con gli errori si impara.Ho imparato e la tecnica è diventata migliore; mi piace stare in alto, sembra muovermi in volo come un uccello».La presentazione a Giovinazzo ha avuto un suo specifico perché legato al fatto che una parte di scene di Pier che si allenava e sfrecciava con il suo skate sono state girate anche qui sul nostro lungomare di Levante. Gli scenari splendidi, nei quali si muove il racconto esperienziale e di vita sono quelli delle spiagge di Jericoacoara in Brasile, sulle quali il piccolo Pier ha mosso i suoi primi passi in acqua, ha raggiunto altissimi traguardi sportivi, anno dopo anno, fino ad arrivare a una tappa prestigiosa, quella del Campionato del Mondo di Kitesurf del 2022. Questa produzione è stata proiettata in anteprima a livello internazionale lo scorso tre giugno durante la 63ª edizione dello Zlín Film Fest svoltosi nella Repubblica Ceca: si tratta di una tra le più prestigiose kermesse cinematografiche dedicate ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza. In quell'occasione sono stati tributati lunghi applausi dal pubblico presente che ha apprezzato il prodotto cinematografico ricco dei valori veri della vita. Anche a Giovinazzo un numeroso, partecipe e festoso pubblico ha applaudito al documentario, al protagonista Pierfrancesco Rizzello e a tutto il cast lì presente tributando espressioni di grande gioia. Il regista Luciano Toriello ha posto in evidenza il tema della genitorialità che lui ha vissuto come esperienza di vita personale mentre era in corso la produzione e che vien fuori con vigore dal suo documentario. Il co-autore Pino Maiorano ha soffermato l'attenzione sul bambino Pier diventato ora un ragazzo «Abbiamo raccontato- ha affermato Pino Maiorano- come può vivere Pier già da piccolo, nell'impegno così ricco di responsabilità e sacrifico oltre che affermare la libertà di fare esperienze come quella sportiva con il kitesurf, sport di cui lui sin da piccolo è stato sempre appassionato grazie al papà che gli ha trasmesso questa passione».Il potenziale che c'è nel ragazzino è foriero di grandi successi, di gare sempre più importanti che affronterà, oltre che dei suoi sogni e della sua buona volontà. È stato questo un buon inizio per la lunga serie di appuntamenti con il cinema all'aperto in programma a cura della città di Giovinazzo nella cura che saprà porre l'assessore Cristina Piscitelli sensibile alla promozione di eventi sempre pregni di contenuti.