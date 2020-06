CONI Puglia spinge per riapertura palestre scolastiche

La ripresa dell'attività sportiva di base, sospesa a causa delle chiusure disposte in seguito all'emergenza epidemiologica, non può prescindere dalla necessità di ridefinire un rapporto tra lo sport e la scuola.Sono poco più disul territorio pugliese, pari a una copertura del(dato superiore alla media nazionale del 40%). L'utilizzo di quegli spazi è fondamentale soprattutto per la società più piccole, in quanto rappresentano i luoghi in cui si svolge la gran parte dell'attività di base. «In questo modo la scuola si trasforma in un presidio educativo e sociale del territorio, garantendo anche la pratica sportiva a prezzi accessibili» ha rimarcato il«Il problema - spiegano ancora dal CONI - è come continuare a gestire questo rapporto scuola-mondo dello sport in vista della ripresa degli allenamenti. Il ritorno tra i banchi creerà difficoltà complesse relative agli spazi e agli orari, con il rischio da un lato di sacrificare l'educazione fisica, materia che ha pari dignità con le altre e che deve essere adeguatamente considerata nella proposta organizzativa, dall'altro di mettere in ginocchio le realtà sportive legate soprattutto alle discipline minori».Necessario, secondo il comitato regionale, «affrontare la questione nei tempi giusti per dare in modo a tutti di organizzarsi al meglio in vista della riapertura. Altrimenti,Perché le competenze in materia sono varie, numerose e complesse. Interessano diversi tra enti e amministrazioni. E quando la burocrazia si mette di traverso, sono dolori».