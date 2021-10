Commemorazione defunti: gli orari del cimitero di Giovinazzo sino al 2 novembre

In occasione del ponte di Ognissanti e della giornata del 2 novembre, dedicata dai cattolici alla commemorazione dei defunti, l'afflusso di cittadini nel cimitero comunale di Giovinazzo sarà elevato.Come ogni anno, il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, ha emesso un'ordinanza con cui disciplina l'apertura e la chiusura della necropoli di via Crocifisso.Da sabato 30 ottobre a martedì 2 novembre i cancelli del cimitero saranno pertanto aperti al pubblico dalle ore 7.00 del mattino alle ore 18.00 del pomeriggio, in modo da consentire al maggior numero di persone di far visita ai propri cari. Nelle giornate e nelle fasce orarie di maggior presenza, si invitano i cittadini a rispettare le normative anti-covid sul distanziamento fisico.