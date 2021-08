Circolazione ferroviaria sospesa ieri per incendio in prossimità dei binari

Circolazione ferroviaria sospesa intorno alle ore 17.00 di ieri, 8 agosto,per un incendio in prossimità dei binari. La sospensione ha riguardato i treni a lunga percorrenza provenienti dal Nord verso la Puglia e da Bari Centrale verso le regioni settentrionali.Nessun treno regionale coinvolto.Ferrovie dello Stato ha quindi fornito assistenza ai passeggeri interessati con servizio sostitutivo di autobus.Altro incendio si è invece verificato nei pressi della stazione ferroviaria didove sterpaglie hanno preso fuoco a più riprese sino a sera, con le fiamme che hanno lambito anche alcune abitazioni vicine al passaggio a livello di Bari-Catino, l'ultimo prima di Giovinazzo. Rallentamenti dei pochi treni regionali sulla tratta per l'invasione del fumo sulla strada ferrata.Sul posto per due volte i Vigili del Fuoco del Distaccamento barese.