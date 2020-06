Cinque nuovi contagi e due morti in Puglia nelle ultime ore

DUE MORTI

LA SITUAZIONE ATTUALE

Ci sonoin Puglia. Lo ha comunicato il Presidente della Regione Michele Emiliano sabato 20 giugno, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del Dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro.I casi sono stati registrati su un campione di soli 834 tamponi effettuati.di essi riguarda una persona residente nella Città Metropolitana di Bari, mentre tre si riferiscono a persone che vivono nel foggiano ed uno nel brindisino. Da inizio pandemia sono stati effettuati 160.622 test orofaringei, tutti inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza. Il totale dei contagiati da inizio emergenza sanitaria è salito a 4.525 (1.490 nella sola Area Metropolitana di Bari).Continua a salire purtroppo il numero dei decessi: nelle ultime ore se ne sono registrati altri due in Puglia, uno dei quali nell'ex provincia barese ed un altro nel foggiano, che restano le due province più colpite dal virus. Il totale delle vittime è quindi di 540.In Puglia ci sono attualmente 220 persone positive, una è di Giovinazzo. In 32 si stanno curando in ospedale, dato in salita, e di essi un solo paziente si trova in terapia intensiva. Si stanno curando a casa 187 pugliesi, mentre i guariti sono 3.765.