Cinque anni con Monsignor Cornacchia: gli auguri in un video

Oggi, Sabato 20 febbraio, ricorre il quinto anniversario dell'ingresso nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi di MIn occasione di questa ricorrenza la Diocesi rivolge il suo augurio al Vescovo (a cui si unisce il nostro network) attraverso le parole del Vicario generale, don Raffaele Tatulli, pubblicate sul settimanale diocesano Luce e Vita e attraverso un breve video che ripercorre alcune tappe di questo cammino. A questo link il video.Eccellenza Reverendissima,in questa circostanza siamo riuniti qui per ringraziare il Signore e, per esprimerle tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza per questi cinque anni trascorsi in mezzo a noi come Pastore.Attraverso questo video, che ripercorre le tappe fondamentali delle varie iniziative e dei vari momenti celebrativi avvenuti nella nostra diocesi in questi cinque anni, noi come clero, ma soprattutto come chiesa locale vogliamo esprimerle la nostra gratitudine.Penso che le sarà gradito questo nostro pensiero, ma soprattutto potrà accettare questi nostri auguri cosi semplici, cosi doverosi in questa lieta circostanza.