Cimitero Giovinazzo, Galizia: «Non possiamo rimanere indifferenti davanti a tanta trascuratezza»

«A noi della Nostra Città Giovinazzo non piace parlare male di nessuno. A noi piace l'ambiente, la pulizia, il decoro del nostro paese».Inizia così un nuovo comunicato firmato daa, leader del movimento civico di centrosinistra a forte vocazione ambientalista.«Non possiamo restare in silenzio e fare finta di nulla se decine di cittadini ci inviano foto e ci segnalano il degrado e lo stato pietoso in cui è ridotto il nostro cimitero - continua la nota -. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a tanta trascuratezza e tanta sporcizia. Il luogo più sacro, il camposanto, la terra dei nostri cari defunti, profanata da sporcizia e in totale abbandono».Lachiede rispetto per i defunti e per le loro famiglie e attacca l'Amministrazione comunale denunciando a chiare lettere uno stato di abbandono senza, a loro dire, precedenti.«Il cimitero in stato di abbandono e invaso da sporcizia ci deve fare riflettere e deve fare vergognare gli amministratori comunali che hanno la responsabilità della cura, manutenzione e decoro di un luogo sacro - insiste Galizia -. È inaccettabile la sua trascuratezza. Non si può accettare tanta sciatteria e mancanza di rispetto per i nostri cari defunti».La denuncia è anche accompagnata da un messaggio rivolto al sindaco Tommaso Depalma, ormai a circa 9 mesi dalla fine del suo duplice mandato: «Ancora una volta - scrive Galizia per il suo gruppo - rivolgiamo a nome dei cittadini di Giovinazzo un accorato appello al sindaco affinché intervenga con la massima celerità. Il cimitero pulito deve essere l'orgoglio di un paese. Chi non ha rispetto dei defunti non può avere rispetto per la società.La Nostra Città Giovinazzo continuerà a vigilare e segnalare situazioni che sono in contrasto con il decoro - è il manifesto d'intenti -, la cura dell'ambiente, della salute pubblica. Noi ci siamo e ci saremo sempre per migliorare la qualità della vita del nostro paese», conclude Antonio Galizia.