6 foto Ciak, giovinazzesi sui set

La Terra di Bari è tornata ad essere set cinematografico nell'ultimo mese in cui proprio film e serie tv ci stanno tenendo compagnia nelle serate in casa causa coprifuoco.Così nella prossima stagione potremo ammirare gli inimitabili scorci pugliese, cercare di individuare il paese che fa da sfondo, ma anche riconoscere nostri concittadini, comparse perché candidati dall'agenzia Carmen Martorana Eventi.E proprio, fresco autore del libro "27 giorni" sono stati impegnati, prevalentemente come agenti di Polizia, sul set di "", serie diretta dae prodotta daassieme aProtagonista,, ovvero la commissaria Lolita Lobosco immaginata daAccanto a lei,, in una storia poliziesca che pone particolare attenzione alla vita privata e sentimentale di una donna moderna, presa dalla carriera, ma anche istintiva e ironica.La messa in onda è prevista per la prossima primavera.Dovremo attendere probabilmente l'autunno 2021 invece per vedere(il nome non è stato ancora ufficializzato), fictionper la regia diProtagonistie la bitontina, ma nel cast ci saranno ancheSarà invece una comparsa la giovaneche ha vissuto così una nuova esperienza.Non si conoscono ancora dettagli sulla trama ma, stando agli attori annunciati, assisteremo ancora una volta ad un successo della tv pubblica.Le cineprese delle due serie sono ancora in azione ma una piccola impronta giovinazzese è stata già lasciata.