Christmas Wonderland, e tu cosa chiederesti a Babbo Natale?

è in città, e sta già ascoltando le richieste dei grandi e dei piccini che si stanno dirigendo al castello di Barletta per incontrarlo dal vivo: continua infatti la magia, un modo di immergersi nel fantastico regno del Natale, regalando un sogno ad occhi aperti per i bambini e le loro famiglie."Siamo increduli - confessa, presidente dell'associazione culturale Gratiae e promotrice del progetto Christmas Wonderland. Non avremmo mai immaginato una così ampia partecipazione dopo una sola settimana dall'inaugurazione del nostro villaggio di Babbo Natale. Oltre all'adesione di numerosi istituti scolastici di Barletta e dei Comuni limitrofi, stiamo accogliendo tantissime famiglie: grandi e piccoli che raggiungo il nostro Castello dalla Campania, Basilicata e Calabria. Anche per il weekend dell'Immacolata, abbiamo superato ogni nostra previsione, ma al di là dei risultati ottenuti, la soddisfazione maggiore è vedere accendersi ogni giorno una luce speciale negli occhi dei visitatori: non solo in quelli dei bambini, ma anche nello sguardo stupito dei nonni, genitori e ragazzi. Tutti sono entusiasti e affascinati dal nostro mondo incantato. Ci aspettano ancora tante emozioni al vostro fianco - conclude Francesca Zagaria - insieme a Santa Claus, agli elfi e perfino al Grinch più burlone di sempre".Sito web https://christmaswonderland.it/ Numero +393517422792Pagine social Facebook e Instagram: