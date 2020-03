Cava scarti edili, le opposizioni: «120mila motivi per dire no!»

Continua la querelle sulla cava di scarti edili che potrebbe sorgere nell'agro di Giovinazzo. Il 6 marzo ci sarà una conferenza ad hoc delle opposizioni che tornano sulla vicenda e rispondono alla nota della maggioranza da noi pubblicata sabato scorso. E lo fanno con un post che è divenuto un comunicato. Ecco il testo integrale.«Grazie al decisivoespresso dal Comune di Giovinazzo, nelle nostre campagne potrebbe presto sorgere un mega-impianto in grado di trattare 120.000 tonnellate all'anno di rifiuti speciali.Un impianto su cui si esprime ferma contrarietà per le seguenti motivazioni:1) il Comune di Giovinazzo ha espresso un incondizionato parere favorevole allasenza aver informato la cittadinanza giovinazzese (alla faccia della tanto decantata, ma mai praticata);2) il parere favorevole espresso dal Comune di Giovinazzo non è stato preceduto da una delibera del Consiglio comunale (unico organo con competenza in materia di varianti urbanistiche);3) il mega impianto approvato sorgerà a pochi metri dalla discarica di San Pietro Pago, ad oggi sequestrata nella quasi totalità dei lotti per dispersione di percolato e senza gestore da oramai tre anni;4) come argomentato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Pugliatrattasi di intervento che «(…) risulta in contrasto con le previsioni e gli obiettivi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)»;- non fornisce alcuna giustificazione circa la fondamentale dedotta connessione tra cava ed impianto a realizzarsi, posto che la cava non è utilizzata ed addirittura si presenta in evidente stato di rinaturalizzazione.5) la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, anch'essail progetto proposto in quanto contrastante con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale in cui si inserisce >>;6) la rete viaria della zona della discarica (la stessa interdetta per anni da Depalma!)sia in entrata che in uscita, per lo più effettuato con mezzi pesanti;7) l'impianto sarebbe contiguo a quella Lama Castello dove migliaia di Giovinazzesi sognano di veder sorgere un parco naturalistico ed in una zona agricola destinata alla produzione di olio di qualità.Di questo e molto altro parleremo nella, alle 19.00, presso la Sala San Felice!Nell'assordante silenzio e nella complice assenza dell'amministrazione Depalma – Iannone a tutti i lavori della conferenza di servizi in cui si autorizzava questo impattante impianto, sono stati enti sovra-comunali (Regione e Soprintendenza) a difendere il nostro territorio!».PRIMAVERA ALTERNATIVAPARTITO DEMOCRATICOSINISTRA ITALIANAARTICOLO 1