Caronte se ne va. Ponente e Maestrale spazzano via la calura da Giovinazzo

Finalmente il Ponente e poi il Maestrale.Giovinazzo ha vissuto nella giornata di ieri temperature vicine ai 45°, record degli ultimi 32 anni. Solo nel 2007 la colonnina di mercurio aveva toccato, come ieri i 45,3°.Da oggi, mercoledì 26 luglio, secondo i meteorologi la cittadina adriatica tornerà a respirare, grazie ad una ventilazione di moderata intensità proveniente dapprima da quadranti occidentali e poi nord-occidentali. In particolare, le massime scenderanno di oltre 10 gradi, non superando mai i 34°, mentre giovedì 27 luglio vi sarà una ulteriore salutare caduta verso i 30°, con l'incalzare del Maestrale.Nuovo incremento dei valori termici massimi è previsto tra domenica 30 e lunedì 31 luglio, ma non si toccheranno più i picchi del 25 luglio, che sarà a lungo ricordata come la giornata più calda a Giovinazzo da inizio anni 2000.