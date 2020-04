Cannillo e Pomarico domani ospiti in diretta sul network Viva

Domani, giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 17, in diretta sui portali del network Viva e sulle rispettive pagine Facebook ufficiali intervisteremo in diretta due ospiti, importanti personalità del territorio: Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato Maiora srl, e Francesco Pomarico, direttore generale Gruppo Megamark.Una diretta "da casa" condotta dal giornalista Antonio Quinto per raccontare l'attualità del momento che noi tutti stiamo vivendo, con un focus sulle aziende locali che vivono attraverso il loro lavoro il forte mutamento della nostra quotidianità.Si parlerà di economia locale, di idee per la ripartenza, di gestione della crisi da parte degli imprenditori, di possibilità di sviluppo nonostante il periodo e di new economy. Attraverso il punto di vista dei nostri ospiti guarderemo al futuro prossimo e capiremo quali saranno i consigli da attuare in fase di ripartenza.Appuntamento dunque domani alle 17 sui portali Viva e su Facebook.