Candelora, a Giovinazzo nubi sparse e massime sopra la media stagionale

DOMENICA 2 FEBBRAIO

, recita una parte dell'antico proverbio introdotto dal patriarca di Roma Gelasio intorno all'anno 474 d.C.. Non sappiamo se il tempo in prevalenza buono che caratterizzerà la domenica giovinazzese, sia in realtà foriero di una ondata di freddo nelle prossime settimane. Di certo c'è che anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da cieli in prevalenza sereni e temperature sopra la media stagionale.In questa prima domenica di febbraio, soffierà su Giovinazzo un vento occidentale di debole o moderata intensità. Mare quasi calmo. Nubi sparse caratterizzeranno la mattinata fino all'ora di pranzo, quando il termometro farà registrare 16°. Nel pomeriggio inizierà a soffiare debolmente il maestrale, ma poi ci sarà un salto delle correnti a sud.Serata stellata o qualche nube in transito, umidità al 92% nuovamente elevata e colonnina di mercurio ad indicare valori tra i 13 e gli 11°. Bel tempo e picchi di 17° lunedì, mentre martedì 4 febbraio su Giovinazzo ci saranno 19°. Il freddo intenso torna giovedì, con valori in discesa anche di 10°.SOLE - Sorge: 7:04, Tramonta: 17:08LUNA - Leva: 11:22, Cala: 0:27 - Gibbosa crescente