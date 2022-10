Cambio al vertice di PVA: Carmela Zaza è la nuova presidentessa

Venerdì sera, 21 ottobre, si è riunito, per la prima volta, il nuovo Direttivo dicomposto da Isabella Bavaro, Vincenzo Camporeale, Girolamo Capurso, Emanuele Castrignano, Saverio de Candia, Daniele de Gennaro, Alessando Depalo, Michele Digiaro, Savino Labianca, Sabino Sterlacci eeletto in una partecipatissima assemblea plenaria degli associati tenutasi lo scorso 14 ottobre.Quest'ultima è stata eletta all'unanimità presidentessa, con Vincenzo Camporeale che rivestirà il ruolo di vice.«L'elezione di un nuovo Direttivo - spiegano da PVA - è sempre un momento importante per un movimento politico, specie dopo la recente sconfitta elettorale che avrebbe probabilmente fatto implodere qualsiasi altro movimento. Quando però le radici di un Movimento sono forti, quando i suoi obiettivi e i suoi progetti vanno oltre la mera competizione elettorale e il mero interesse del singolo, ma riguardano la comunità, le idee, i valori, ritrovare la strada è assai più semplice».«Poche parole su Carmela, perché per lei parlano i fatti - continua una nota del direttivo -: laureata in ingegneria elettronica, insegnante di sostegno, parte integrante della comunità di volontariato locale, è da sempre impegnata in prima persona in diverse realtà associative cittadine e tra queste, sin dalla sua fondazione, in PrimaVera Alternativa. A lei, a loro, in particolare, va il nostro più grande in bocca al lupo per il delicato compito che li attende.Un caloroso Grazie infine, va al Presidente uscente Girolamo Capurso che resta a dare il proprio prezioso contributo, al pari dell'ex candidato sindaco Daniele de Gennaro: la loro presenza nel nuovo Direttivo costituisce un importante esempio di forza e resilienza oltre che una garanzia di continuità del progetto.Ai cittadini giovinazzesi - concludono da PVA -, a tutti quanti, anche a coloro che non ci hanno sostenuto, diciamo che PrimaVera Alternativa con i suoi Consiglieri Sabrina Mastroviti e Davide Digiaro, con il suo Direttivo, con la sua Assemblea c'è, al loro servizio, più forte di prima, rinnovata nello spirito e nella sua missione».