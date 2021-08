Consigli del Ministero per affrontare il caldo

L'ondata di calore africana non abbandonerà la Puglia almeno fino a martedì 17 agosto. Una nuova allerta meteo è stata emanata dal Ministero della Salute (e ripresa dalla Regione Puglia) nelle scorse ore ed ha indicatoanche per il Nord Barese e quindi per il territorio giovinazzese.Una allerta che, va ricordato, viene pubblicata quando sussistono condizioni di elevato rischio per la salute pubblica che persistono per 3 o più giorni consecutivi.Nel caso di Giovinazzo le temperature massime di sabato 14 agosto non supereranno i 34°, ma domenica riprenderanno a salire sino a 37° (in realtà inferiori ai picchi di questa torrida estate).Da mercoledì calo drastico fino a 31°.Si prevedono dunque altre giornate da bollino rosso, con temperature sempre alte e un livello molto elevato di umidità che sabato 14 agosto arriverà a sfiorare picchi del 90%.- Evita di esporti al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18) a piedi o in auto se non climatizzata;- Evita le zone particolarmente trafficate, recati in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata, evitando i luoghi affollati;- Indossa abbigliamento leggero, in fibre naturali (cotone, lino, ecc) di colore chiaro e usa un cappello e gli occhiali da sole durante l'esposizione al sole. Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo;- Non lasciare persone non autosufficienti, bambini, animali e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.- Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa o provvista di condizionatore, bagnandoti spesso con acqua tiepida o fresca per abbassare la temperatura corporea;- Fai arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche e chiudi le finestre in quelle più calde;- Bevi acqua in abbondanza, evita alcolici e bevande ghiacciate;- Segui un'alimentazione leggera, evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca;- Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente le terapie in corso e tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta;- Se sei una persona suscettibile al caldo, evita di passare velocemente dalla posizione orizzontale a quella verticale;- Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala eventuali situazioni che necessitano di un intervento.