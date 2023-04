Cala Arena, il Comune di Giovinazzo lancia una manifestazione di interesse

Il Comune di Giovinazzo intende procedere a un'indagine di mercato mediante manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento in concessione della seguente area comunale, alla via Molfetta, ex S.S. 16 adriatica, km. 781,300, di Giovinazzo,, per la realizzazione di attività a supporto della balneazione e a carattere ricreativo, compreso l'annesso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 aprile 2023 al seguente indirizzo pec: settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it . Non si accettano altri tipi di consegna.Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari basta consultare il sito ufficiale del Comune di Giovinazzo all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it .