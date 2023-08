Cade mentre realizza un muretto: operaio 45enne in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata, maall'ospedale di Molfetta, l'operaiorimasto ferito dopo essere caduto mentre era intento nella costruzione di un muretto in cemento nelle vicinanze dell', dove - a quanto è dato sapere - stava effettuando alcuni lavori.Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, alle ore 14.00, in località lama Caolina, quando l'uomo, residente a Gioia del Colle, è caduto a terra, battendo la testa. La prima sensazione era che potesse essere precipitato dall'alto. In realtà, sembra che fosse intento nella costruzione del muretto, quando è caduto, probabilmente per. Sul posto sono stati subito chiamati gli operatori sanitari delche hanno condotto il paziente alin codice rosso.Qui è stato scongiurato il peggio: l'uomo, infatti, si trova ricoverato, ma c'è cauto ottimismo e non versa in pericolo di vita. Intanto, sul luogo del grave infortunio sul lavoro, sono intervenuti anche idella, i quali, dopo avere provveduto ai rilievi di legge, hanno proseguito con gli accertamenti all'interno dell'area per cercare di appurare con esattezza la dinamica del sinistro sul lavoro con lo scopo di individuare eventuali responsabilità.Gli inquirenti, inoltre, diretti dalla, hanno ascoltato pure i testimoni che si trovavano insieme all'operaio al momento dell'episodio, mentre sul posto è giunto anche il personale dello, col preciso compito di chiarire cosa stesse facendo l'uomo e con quali dotazioni di sicurezza.